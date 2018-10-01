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Пропавшую девочку нашли убитой в Томской области
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В Томской области нашли убитой десятилетнюю девочку, пропавшую накануне 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пропавшая десятилетняя девочка найдена мертвой в лесу рядом с селом Нарга в Томской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
По предварительным данным, днем 30 сентября в Томской области десятилетняя девочка ушла из дома и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий, проведенных следователями, сотрудниками полиции и жителями села, при прочесывании местности в селе Нарга в лесу было обнаружено место захоронения тела девочки с признаками насильственной смерти.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней девочки в Томской области", — говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия работают следователи и руководство следственного отдела, полицейские. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.
Уточняется, что личность подозреваемого в совершении преступления установлена, выясняется его местонахождение.
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