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Спонсоров террористов не пустят в Россию
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Спонсоры террористов не смогут приехать в Россию 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: TORANGE.BI
Иностранные граждане и лица без гражданства не смогут пересечь границу России, если они замешаны в отмывании денег и финансировании терроризма.
Закон, который Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 3 октября, расширяет список оснований, запрещающих въезд в Россию. В соответствии с документом, пересечь российскую границу не смогут граждане, счета которых были заморожены по подозрению в отмывании денег или финансировании терроризма. Сейчас в списке таких граждан около 2 тысяч иностранцев.
По словам члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмата Салпагарова, документ направлен на укрепление безопасности российских граждан и совершенствование системы противодействия терроризму. Если закон будет принят, то его положения вступят в силу с 2019 года. В США, Евросоюзе и странах Ближнего Востока уже существуют «чёрные списки», фигурантов которых не пускают в страну.
Внесудебная заморозка счетов террористов и лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, осуществляется в России с 2016 года. Межведомственная комиссия может блокировать деньги и иное имущество лиц, которые могут быть причастны к противоправным действия.
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