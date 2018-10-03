Спонсоров террористов не пустят в Россию

Спонсоры террористов не смогут приехать в Россию

Иностранные граждане и лица без гражданства не смогут пересечь границу России , если они замешаны в отмывании денег и финансировании терроризма.

Закон, который Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 3 октября, расширяет список оснований, запрещающих въезд в Россию. В соответствии с документом, пересечь российскую границу не смогут граждане, счета которых были заморожены по подозрению в отмывании денег или финансировании терроризма. Сейчас в списке таких граждан около 2 тысяч иностранцев.

По словам члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмата Салпагарова, документ направлен на укрепление безопасности российских граждан и совершенствование системы противодействия терроризму. Если закон будет принят, то его положения вступят в силу с 2019 года. В США, Евросоюзе и странах Ближнего Востока уже существуют «чёрные списки», фигурантов которых не пускают в страну.

Внесудебная заморозка счетов террористов и лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, осуществляется в России с 2016 года. Межведомственная комиссия может блокировать деньги и иное имущество лиц, которые могут быть причастны к противоправным действия.