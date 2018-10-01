Зачем икорной мафии гробы и мусор

В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре

Икорная мафия — одна из самых молодых в России . Впервые о ней заговорили еще в советские времена, в начале 80-х годов XX века. С тех пор почти 40 лет теневые торговцы деликатесом, ради наживы уничтожающие и без того редкие виды рыб, делают огромные деньги на икре. Чтобы избежать поимки, члены икорной мафии постоянно идут на хитрости и не брезгуют возить свой товар в гробах и мусорных контейнерах. В нынешнем году войну им и другим рыбным браконьерам всех мастей объявила Генеральная прокуратура России . В ведомстве намерены навсегда покончить с теми, кто наживается на исчезающей рыбе. Подробности о том, как силовики бьются за икру и рыбу, выясняла «Лента.ру»

Деликатес из катафалков

О том, как остро обстоит в России дело с икорной мафией и браконьерами, говорит простой факт: именно теме борьбы с ними Генпрокуратура посвятила эксклюзивный сюжет, опубликованный 1 октября — в день запуска стримингового сервиса ведомства «Эфир». В самом деле, те, кто делает огромные деньги на деликатесах, в своей жажде наживы не останавливаются ни перед чем и порой удивляют даже видавших виды стражей порядка.

…26 октября 2015 года около часа ночи на 34-м километре трассы Хабаровск Находка сотрудники ДПС за превышение скорости остановили автобус Nissan Civilian одного из ритуальных агентств. Водитель объяснил: он перевозит тело умершей женщины из поселка Маяк Нанайского района в Хабаровск. И даже показал фотографию покойной — она с траурной лентой была закреплена на лобовом стекле.

Но гаишников насторожили две вещи: водитель явно нервничал, а в салоне почему-то пахло рыбой. Они попросили снять крышку с гроба и вместо тела обнаружили внутри пластиковые контейнеры, наполненные черной икрой. Как позже установят эксперты, стандартный гроб вмещает ровно полтонны дорогого деликатеса. Его стоимость (посчитанная по специальной методике Росрыболовства ) составила 4,3 миллиона рублей, или около 8,6 тысячи рублей за килограмм.

Для сравнения: на черном рынке в Москве килограмм икры тогда стоил около 35 тысяч рублей. Это задержание стало первым шагом на пути разоблачения организованной группы, которая два месяца вылавливала в Амуре местного осетра, идущего на нерест. Подсчеты показывают: чтобы собрать полтонны черной икры, браконьеры убили и выбросили в реку порядка 625 самок амурского осетра. А этот вид с 1956 года занесен в Красную книгу, его добыча строго запрещена.

Самка амурского осетра приобретает способность метать икру к 11 годам. К этому возрасту она достигает длины 1-1,2 метра и весит около пяти килограммов. Одна идущая на нерест особь несет в себе от 700 до 900 граммов икры. Браконьеры, как правило, вспарывают рыбе живот, вынимают полный икры ястык (мешок из пленки), а тушку выбрасывают — она занимает много места и стоит значительно меньше; связываться с ней просто не хотят. Кстати, на легальных осетровых фермах рыб зачастую «доят», оставляя живыми и способными к новому метанию.

Схожая ситуация — с красной икрой. Правда, рыбы лососевых пород гораздо мельче и икры в них не 10-15 процентов от массы тела, а меньше. Получается, что тонна браконьерской красной икры — это 3-4 тысячи рыб, убитых и выброшенных за борт. Впрочем, оборот красной икры гораздо больше, чем черной, — только на прошлой неделе на Камчатке в ходе спецоперации у браконьеров изъяли сразу 14 тонн этого продукта. А всего, по данным правоохранительных органов, с начала нереста 2018 года выявлено свыше 27 тонн браконьерской икры и более 127 тонн различных морепродуктов «вне закона».

Мусоровоз с подвохом

Впрочем, браконьеры далеко не всегда избавляются от редкой рыбы, варварски вытащив из нее «золотую» икру. Пример тому — рейд оперативников ФСБ , который они провели в апреле 2016 года на строительной базе Большой Очаковской улицы в Москве. Внимание силовиков привлек мусоровоз, от которого подозрительно пахло рыбой. Как выяснилось, сверху в контейнер машины были навалены мешки с бытовыми отходами, сложенные на лист картона. А под ним лежали 88 туш калуги (амурская белуга) и амурского осетра общим весом более 1,5 тонны. Именно так, под слоем мусора, участники ОПГ развозили по Москве элитные деликатесы.

Через несколько дней в Хабаровске с поличным были задержаны организаторы этой группировки. Сыщики установили, что задержанные круглый год скупали у браконьеров туши и складировали их в тайниках — в основном в снегу на склонах сопок. Так рыба промерзала естественным путем. Когда скапливалось несколько сотен килограммов, теневые дельцы готовили специальные ящики — фанера, целлофан, пенопласт. Такие емкости, во-первых, долго держали холод, а во-вторых, не пропускали запах. Получив конкретный заказ, товар забирали (к тайникам подъезжали на джипах-пикапах), на обочине перегружали в грузовики и под видом товаров народного потребления отправляли в Москву.

Именно на этом этапе — доставке груза из тайников к железнодорожникам — браконьеров поймали сотрудники правоохранительных органов . Кстати, на этот случай грузовики, которые везли уже закамуфлированные под другой груз ящики, всегда сопровождала разведка — впереди ехал легковой автомобиль, который по рации предупреждал о передвижных патрулях и пикетах. В случае опасности грузовики с рыбой сворачивали в лес, где просто вываливали ее в снег.

Позже, через несколько дней, перевозчики возвращались и забирали товар — а могли его и просто выбросить. Впрочем, против оперативников ФСБ такая схема браконьерам не помогла. В результате спецоперации были задержаны все участники группы. 14 сентября 2018 года с учетом позиции государственного обвинителя они получили от 3 до 5 лет тюрьмы. Организатора ОПГ взяли под стражу прямо в зале суда.

Мафия родом из Союза

Еще в конце XX века во время нереста тихоокеанского лосося на реках Камчатки собака могла перейти с одного берега реки на другой, не замочив лап. Эта присказка до сих пор в ходу и на полуострове, и даже на островах Сахалинской гряды. Но к реальности сейчас она отношения не имеет: последние годы на нерест приходит в разы меньше рыбы, чем раньше. И, как говорят ихтиологи, скоро в природе нерестовой рыбы не останется — найти ее можно будет только в искусственных водоемах. А на Дальнем Востоке, Камчатке и Сахалине уже ходят невеселые разговоры: мол, о существовании лосося и кеты наши внуки узнают на уроках истории.

Сказать спасибо за то, что Дальний Восток лишается рыбы, в основном нужно икорной мафии. Еще в середине XX века о ней в СССР не знали ничего, но уже в начале 80-х годов заговорили всерьез. Тогда по приговору суда был расстрелян замминистра рыбного хозяйства СССР Владимир Рытов. В определенных кругах — правда, не криминальных, а номенклатурных — его знали под кличкой Боцман. Именно Рытов был идеологом сети фирменных магазинов «Океан» и, параллельно, создателем идеи контрабанды ценных пород рыбы и икры за рубеж.

Боцмана сдали собственные подчиненные и ближайшие товарищи: глава сети фирменных магазинов «Океан» Фельдман и директор одного из московских магазинов Фишман. Они попали в поле зрения оперативников КГБ при попытке вывезти за рубеж наличные рубли, поскольку собирались эмигрировать. На первом же допросе задержанные стали сотрудничать со следствием — так вскрылась крупнейшая в СССР система взяток.

Вообще говоря, сам механизм хищений был банален — икру и рыбу взвешивали на борту траулера и передавали на плавучие перерабатывающие заводы. Но на практике правильно взвесить продукцию в условиях даже минимальной качки было нереально. Поэтому возникали (или, что вероятнее, искусственно создавались) излишки, до 1,5-2 килограммов икры и рыбы с каждой десятикилограммовой емкости. Именно эти излишки и создавали базу для хищений и взяточничества. Проще говоря, икорная мафия начинала работать не в момент вылова, а в момент начала переработки продукции.

Тогда, в 1980 году, руководство сети «Океан» и министерства рыбной промышленности было посажено — но сама мафия осталась, ведь пострадала лишь ее верхушка. В том или ином виде она действует и по сей день. Сегодня, как и десятилетия назад, икорная и рыбная мафия паразитирует на производстве и переработке, а не на добыче. А все потому, что стоимость добычи (в эквиваленте) не меняется и составляет примерно один доллар за килограмм рыбы. В эту цену входит и зарплата добытчиков, и налоги, и судно, и топливо, и 10 процентов маржи (прибыли). После всех накруток посредников стоимость морепродуктов возрастает примерно на 500 процентов.

— Квоты на вылов дают рыбакам: производитель их получить не может, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» высокопоставленный сотрудник одного из контролирующих ведомств, знакомый с ситуацией не понаслышке. — А добытчик может сдать улов или государству, или нелегалу. Но с нелегалом попроще — меньше бумажной волокиты. Да и заплатить он может чуть-чуть больше. Плюс надо учитывать давние неформальные связи между теми, кто ходит в море, и теми, кто стоит у станков. Я уже не говорю про те случаи, когда добытая нашими судами рыба прямо в море перегружается на иностранные плавучие заводы: в этом случае стоимость килограмма резко возрастает до 3,5 доллара. Причем деньги могут передать наличными, а могут перевести на счет.

Впрочем, если рыбаков, отдающих уловы налево, еще можно отследить и приструнить, то с браконьерами ситуация крайне сложная — ведь они зачастую действуют вообще без квот. Помешать именно их деятельности и ударить по незаконному обороту икры и рыбы — главная задача сотрудников Генпрокуратуры России на сегодня.

Объявленная война

Сегодня во всех регионах России прокуроры создают специальные штабы, куда входят представители МВД, ФСБ, погранслужбы, Роспотребнадзора и Росрыболовства. С начала нереста в регионы привлекают инспекторов из других субъектов Федерации — чтобы избежать кумовства и коррупции. Впрочем, борцы с икорной и рыбной мафией хорошо понимают, что борьба с браконьерством в акваториях — лишь первый этап, ведь добытую продукцию надо сбывать. Поэтому надзорные органы регулярно устраивают рейды в торговых точках, сталкиваясь со множеством ухищрений теневых торговцев.

— Прокуроры постоянно мониторят интернет в поисках сайтов, на которых предлагают приобретать нелегально добытые водные биологические ресурсы, — говорит в беседе с «Лентой.ру» старший советник юстиции Александр Куренной, руководитель управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России. — В мае 2018 года в УК РФ были внесены поправки, дающие нам среди прочего право пресекать такую деятельность. Первые результаты уже есть: подобные сайты блокируются, а законность работы их создателей тщательно проверяют.

По словам Куренного, в Магаданской области были обнаружены поддельные сертификаты соответствия на икру: прокуроры установили, что фальшивки использовали для легализации перемещения контрабандной икры. По материалам прокурорских проверок были возбуждены пять уголовных дел по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложных документов». А в Башкирии поймали черных торговцев, пытавшихся торговать стерлядью, занесенной в Красную книгу.

Кстати, прокуроры ищут не только уже выловленную рыбу и добытую преступным путем икру — они борются еще и с нелегальными орудиями лова — от острогов и электроудочек до сетей. Типичный пример: только за один день в Северобайкальске (Республика Бурятия) прокуроры вместе с сотрудниками торговой инспекции изъяли из специализированных магазинов типа «Рыболов» 138 сетей общей длиной более 5,5 километра. Речь идет о запрещенных нейлоновых и синтетических сетях с диаметром нитей менее полумиллиметра и ячейкой, меньшей чем 10 на 10 сантиметров.

Преступление и наказание

Согласно статистике Верховного суда России, за пять лет (с 2013 по 2017 год) за незаконный оборот водных биологических ресурсов (статья 256 УК РФ) в стране были осуждены 18 005 человек. Еще 991 человек в 2017 году заплатили судебный штраф — относительно новый вид наказания, при котором формально судимости нет. Фактически же число уголовных дел по статье 256 УК РФ, к сожалению, растет год от года. Абсолютное большинство осужденных по ней приговорено к штрафу от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Кроме того, им приходится возмещать нанесенный природе страны ущерб. К лишению свободы за все четыре года приговорены всего 166 человек — злостных браконьеров. Однако, наказывая тех, кто незаконно добывает рыбу и икру, прокуроры сталкиваются с рядом проблем.

— Свыше 60 процентов осужденных являются безработными, проживающими в сельской местности, — говорит Александр Куренной. — Они просто не в состоянии возмещать назначаемые им штрафы. А альтернативное наказание — исправительные работы — применяются судами очень редко, только в 10 процентах случаев. Причина проста: официально трудоустроить таких осужденных органам местного самоуправления некуда. В связи с этим Генеральная прокуратура вышла в правительство России с инициативой дополнить санкцию статьи 256 обязательными работами, которые выполняются в свободное время в виде общественно полезных работ. По нашему мнению, это позволит реализовать принцип неотвратимости наказания.

Официальный представитель Генпрокуратуры отмечает: еще одна сложность в том, что нередко орудия незаконного лова возвращают хозяевам. Даже тогда, когда браконьер пойман с поличным.

— Простой пример: браконьер задержан возле реки, в лодке и в машине изъята нелегально выловленная рыба — но и лодка, и мотор на ней, и автомобиль по документам принадлежат его отцу, — отмечает Куренной. — Сейчас закон категорически запрещает конфискацию этого имущества, хотя мы-то прекрасно понимаем, что оно лишь записано на третьих лиц, а фактически его использует преступник.

Именно поэтому Генеральная прокуратура уже внесла в правительство предложение об изменении статьи 104 УК РФ и статьи 3.7 КоАП РФ: которые запрещают конфисковать в пользу государства предметы, изъятые у виновных лиц и не принадлежащие им на праве собственности.

В вопросах борьбы с водными видами браконьерства есть и еще одна острая проблема. Это, по данным Генпрокуратуры, — грубейшие нарушения рыбоохранного законодательства местными властями. К примеру, Волго-Каспийское управление Росрыболовства за короткий срок незаконно выдало девять разрешений на добычу водно-биологических ресурсов: их получили предприятия, которые «забыли» уплатить штрафы за нарушения природоохранного законодательства. В Башкортостане, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, на Камчатке, в Пермском крае и во многих других областях надзорные органы вообще не контролировали объемы добычи рыбы, чем пользовались некоторые фирмы, формально имеющие безупречную репутацию.

А в Хабаровском крае прокуроры смогли разгадать тайну, над которой несколько лет бились и местные власти, и научные институты: «Почему мы все правильно делаем, а популяция лосося быстро сокращается?» Ответ оказался прост: все правильно делали только на бумаге. Ловля лосося в устьях рек строго запрещена — и по отчетам Росрыболовства за этим внимательно следили. Но в то же время это же ведомство организовало в Николаевском районе один рыбопромысловый участок так, что он находился в устьях сразу четырех впадающих в Амур рек. Само собой, это очень рыбные места. Участок функционировал пять лет — за это время только по бумагам там добыли свыше пяти тысяч тонн кеты и горбуши.

В Ульчинском районе того же Хабаровского края 29 рыбопромысловых участков создали так, что они заходили в запретные для любого лова зоны. Причем один из таких участков протяженностью более 15 километров на две трети заходил в заповедную зону. Бумаги говорят, что здесь официально выловили десятки тысяч тонн тихоокеанского лосося, идущего на нерест.

— Только в прошлом, 2017 году органами прокуратуры было вскрыто более 14 тысяч нарушений рыбного законодательства, — рассказывает Куренной. — Для их устранения вынесено свыше 600 протестов, в суды предъявлено более 4,3 тысячи исков на общую сумму в полмиллиарда рублей. Кроме того, возбуждено почти тысяча административных производств и 212 уголовных дел. Еще десятки материалов находятся в стадии доследственных проверок и оперативных разработок.

Конечно, объясняя все эти преступные факты, должностные лица говорят о «случайностях» и «ошибках». И можно было бы в это поверить, если бы не одно но — информация о крупных рейдах, которые готовят в обстановке строжайшей секретности, очень быстро попадает к браконьерам, и те получают шанс уйти от наказания. Однако Генеральная прокуратура намерена раз и навсегда покончить с этой порочной практикой, чтобы самые рыбные регионы России не остались без своих водных богатств.