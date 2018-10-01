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Допрос Винника французскими следователями перенесли
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Допрос Винника французскими следователями перенесли 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: Nicolas Economou globallookpress.com
Французские следователи не смогли допросить в Салониках гражданина России Александра Винника, сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.
«Час назад закончилась процедура допроса французскими следователями Александра Винника. Её окончание связано с тем, что адвокаты потребовали предъявить доказательства по уголовному делу и само обвинение Александра Винника, отсутствующее в материалах запроса в Греции», — сказал он.
По словам Мусатова, в связи с этим допрос не состоялся и был перенесён на 6 ноября.
Ранее адвокат рассказал о предстоящем допросе Винника.
В июле 2017 года россиянин был задержан в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.
Выдачи Винника добиваются также Россия и Франция.
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