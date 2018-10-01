Россиянин получил песок вместо красной икры

В Хабаровском крае возбудили дело после продажи песка вместо красной икры

Сотрудники транспортной полиции в Хабаровском крае возбудили уголовное дело после продажи местным жителем 18 литров песка вместо красной икры. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"Следователями Ванинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", — говорится в сообщении на сайте УТ МВД РФ по ДФО.

Дело возбудили после сообщения одного из местных жителей о приобретении у знакомого 18 литров красной икры. Вскрыв упаковку, покупатель обнаружил там песок. Полиция установила личность продавца, им оказался 41-летний житель Ванинского района.

Мужчина занимался заготовкой икры и реализовывал ее через знакомых, его частыми покупателями были пассажиры поезда, курсирующего по маршруту Советская Гавань — Владивосток. Получая заказы, подозреваемый подходил к прибытию поезда на станцию Тулучи и сбывал деликатес.