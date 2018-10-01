Раскрыты тайные метки квартирных воров в Москве

Названы тайные метки квартирных воров в Москве

Столичные воры-домушники перестали ориентироваться на заполненность почтовых ящиков при определении подходящих для ограбления квартир и пользуются другими приемами. Об этом пишет « Московский Комсомолец » в интервью с бывшим оперуполномоченным московской полиции Игорем Гришаковым

Из-за больших объемов рекламной корреспонденции заполненность почтовых ящиков в Москве перестала являться для домушников маркером временного отсутствия хозяев. Теперь, как говорит Гришаков, воры активно используют рекламные флаеры, чтобы выявить пустующие квартиры.

«Как правило, граждане этого не замечают, потому что эти специалисты действуют очень аккуратно, — говорит бывший оперативник. — Например, вас смутит реклама пиццы, засунутая во входную дверь вашей квартиры? Вот большинство граждан — нет. А при этом именно так воры прощупывают почву: если на следующий день флаер будет торчать в двери — значит, квартира пустовала».

Кроме того, домушники периодически следят за владельцами квартир в соцсетях. «На первый взгляд безобидный статус — "до отпуска осталось два дня" или "подарок от любимого мужа" — может оставить человека без гроша в кармане на ближайшее будущее», — отмечает бывший полицейский, уточняя, что слежка в интернете пришла на смену другой схеме. Раньше квартирные воры часто искали в газетах объявления о продаже автомобилей и звонили по указанным в них телефонам, якобы интересуясь покупкой. «Если на другом конце провода говорили, что автомобиль продан, это означало, что у хозяина квартиры уже есть деньги, при этом новый автомобиль, скорее всего, еще не куплен. В общем, очередная жертва найдена», — поясняет Гришаков.

По словам собеседника издания, сейчас домушники отдают предпочтения районам новостроек, поскольку покупатели квартир в новых районах довольно часто откладывают деньги на автомобиль. Кроме того, в районах, которые застроены и заселены недавно, не налажена работа по предотвращению подобных преступлений.