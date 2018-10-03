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В Минздраве Камчатки пропали 22 миллиона рублей
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На Камчатке министра здравоохранения обвинили в растрате 22 млн рублей 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
В управлении Следственного комитета (СК) по Камчатскому краю проинформировали о предъявлении обвинений Татьяне Лемешко, которая является министром здравоохранения региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным следствия, Лемешко состояла в сговоре с учредителем коммерческой организации, а также с его адвокатом. Вместе они по завышенной цене купили нежилые помещения, предназначавшиеся для нужд ГБУЗ КК "Камчатская городская поликлиника N3".
"Вышеуказанные лица совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 22 млн рублей", — говорится в заявлении СК.
Как уточняется, участвовавшим в сговоре учредителю и адвокату также предъявлены обвинения.
Ранее сообщалось, что обвиняемого в растрате пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили под подписку о невыезде.
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