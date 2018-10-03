В Минздраве Камчатки пропали 22 миллиона рублей

На Камчатке министра здравоохранения обвинили в растрате 22 млн рублей

Согласно данным следствия, Лемешко состояла в сговоре с учредителем коммерческой организации, а также с его адвокатом. Вместе они по завышенной цене купили нежилые помещения, предназначавшиеся для нужд ГБУЗ КК "Камчатская городская поликлиника N3".

"Вышеуказанные лица совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 22 млн рублей", — говорится в заявлении СК.

Как уточняется, участвовавшим в сговоре учредителю и адвокату также предъявлены обвинения.