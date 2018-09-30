Россиянка попыталась поработать и пошла под суд

Жительница Саратовской области Ольга Журавлева , безработная мать-одиночка с двумя детьми, была приговорена к 120 часам обязательных работ из-за случайной подработки уборщицей в пиццерии. Об этом сообщает «Росбалт».

Сотрудники правоохранительных органов заявили в суде, что женщина обокрала государство на семь тысяч рублей, получая пособие по безработице. Ее осудили по части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Россиянка своей вины не признала, заявив, что полицейские использовали ее объяснения в признательном показании. По словам Журавлевой, сначала ей вменили ущерб 4900 рублей, а позже дотянули его до семи тысяч, «чтобы сумма „дошла“ до уголовной ответственности». Женщина отметила, что несколько раз помогла убраться в пиццерии за деньги и пищевые отходы.

Журавлева добавила, что сотрудники полиции знали о том, что она подрабатывает и получает пособие, однако не проводили с ней никаких разъяснительных бесед, чтобы предотвратить преступление. Вместо этого полицейские ждали, пока сумма полученного пособия не дойдет до суммы, необходимой для привлечения женщины к уголовной ответственности, заявила она.

Ранее в сентябре мать-одиночка из Владимира вместе с сыном заняла второе место на семейном забеге. Организаторы отказались награждать ее, потому что женщина была разведена.