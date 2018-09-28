Группа подростков избила школьника и сняла всё на видео

Следствие выясняет обстоятельства выложенного в интернете избиения школьника группой подростков в Смоленске, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"В социальной сети появилось видео, на котором группа подростков избивает лежащего на земле несовершеннолетнего мальчика. Автор видео просит помощи в розыске лиц, которые избили школьника в Смоленске. По данному факту начато проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, в ближайшее время из органов внутренних дел будут истребованы материалы по факту причинения телесных повреждений подростку.
"В рамках проверки следователям предстоит установить все обстоятельства данного преступления, его участников, роли каждого из них", — сообщает СК.