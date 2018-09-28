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В Хабаровском крае узнали о торговле новорожденными
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В Хабаровском крае выявили факт торговли новорожденным 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовные дела в отношении двух местных жительниц, одна из которых подозревается в передаче другой на воспитание ребенка, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено два уголовных дела в отношении двух женщин (23 и 26 лет), подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "б, з" ч.2 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми — иная сделка в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в сентябре 2018 года 23-летняя жительница Хабаровска родила девочку и передала ее своей знакомой, чтобы та воспитала ее как свою дочь.
"С целью придания законности сделке женщины обратились в несколько государственных органов с целью регистрации ребенка, якобы, родившегося с помощью вспомогательной репродуктивной технологии "суррогатного материнства". Об этом стало известно правоохранительным органам, возбуждено уголовное дело, в ходе следствия женщины дали признательные показания", — отмечают следователи.
Со слов матери девочки, она уже воспитывает одного ребенка без мужа, рождение второго не входило в ее планы и было нежелательным, в том числе в связи с тяжелым финансовым положением. Ее знакомая предложила передать ей ребенка, а она воспитала бы девочку как свою. Эта знакомая уже воспитывает одного своего ребенка самостоятельно без мужа.
Новорожденную девочку забрали у матери и поместили в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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