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Уголовное дело возбуждено после гибели людей от прорыва трубы в Петербурге
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Уголовное дело возбуждено после гибели людей от прорыва трубы в Петербурге 

Газета.Ru + ещё 70 20 часов назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек от прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте управления СК по городу.
По данным СК, ночью 28 сентября в дворе одного из домов на Измайловском проспекте прорвало магистральную трубу отопления.
В результате аварии кипятком затопило заведение, в котором находились двое молодых людей. Оба погибли от полученных ожогов.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). Следователи проводят осмотр места инцидента, допрашивают свидетелей и очевидцев.
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