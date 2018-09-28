Россиянка забрала у подруги дочь и пошла под суд

Россиянка забрала ненужную дочь подруги на воспитание и стала фигуранткой дела

Жительница Хабаровска забрала у подруги нежеланную новорожденную дочь, обе женщины стали фигурантками уголовного дела. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Две недели назад 23-летняя женщина родила девочку и несколько дней спустя отдала подруге, чтобы та воспитала ее как свою. Для того, чтобы придать сделке законность, приятельницы обратились в госорганы с попыткой зарегистрировать ребенка как родившегося с помощью суррогатного материнства.

«Об этом стало известно правоохранительным органам, возбуждено уголовное дело, в ходе следствия женщины дали признательные показания. Мать девочки сообщила, что уже воспитывает одного ребенка без мужа, рождение второго не входило в ее планы, он был нежелательным, в том числе в связи с тяжелым финансовым положением», — говорится в сообщении ведомства.

Узнав о проблемах подруги, вторая женщина предложила забрать девочку и заняться ее воспитанием. У нее, как отметили следователи, уже есть ребенок, и она тоже воспитывает его без мужа.

В настоящее время девочка изъята у матери и находится в медучреждении. Против подруг возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Им вменяют совершение сделки в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Обеим грозит от трех до десяти лет лишения свободы.