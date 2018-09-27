Цыганский барон ограбил ребенка в Петербурге

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который совершил ограбление в Кронштадте. При задержании преступник представился сотрудникам полиции цыганским бароном. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу городских судов.
Мужчина ударил ребенка в плечо и отобрал электроскутер 25 июня. Нанесенный ущерб оценили в 46 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало то, что преступник воспитывает пять несовершеннолетних детей. По решению Кронштадтского районного суда ему назначали один год лишения свободы в колонии общего режима.