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Цыганский барон ограбил ребенка в Петербурге
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Цыганский барон ограбил ребенка в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который совершил ограбление в Кронштадте. При задержании преступник представился сотрудникам полиции цыганским бароном. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу городских судов.
Мужчина ударил ребенка в плечо и отобрал электроскутер 25 июня. Нанесенный ущерб оценили в 46 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало то, что преступник воспитывает пять несовершеннолетних детей. По решению Кронштадтского районного суда ему назначали один год лишения свободы в колонии общего режима.
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