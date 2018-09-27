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Карельский маньяк сознался в третьем убийстве
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Карельский маньяк сознался в третьем убийстве 

Lenta.ru + ещё 10 8 часов назад
Фото: СК РФ
Антон И., обвиняемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске, дал еще одну явку с повинной и сознался в новом убийстве. Об этом в четверг, 27 сентября, со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Столица на Онего».
«И. дал вторую явку с повинной и сознался в убийстве, совершенном еще в августе. Пока неизвестно, кто стал жертвой петрозаводского "маньяка". Следствие проверяет показания, которые дал И. В карельском управлении следственного комитета пока данный факт не комментируют», — говорится в сообщении.
22 сентября сообщалось, что житель Петрозаводска Антон И., признавшийся в убийстве двух девушек 19 и 20 сентября, за несколько дней до этого — 16 сентября — напал на еще одну девушку. Об этом заявила в суде мать пострадавшей
21 сентября сообщалось, что фигурант дела о нападениях на молодых женщин в Петрозаводске судим шесть раз. На свободе мужчина находится последние два года. Среди местной молодежи он известен по прозвищу Пума. Формально мужчина нигде не работает. У него есть 11-летний сын, которому он никакой помощи не оказывает.
По данным следствия, 19 сентября мужчина напал с ножом на 20-летнюю девушку у общежития, а на следующей день — на 27-летнюю девушку в центре Петрозаводска. Обе они скончались от полученных колото-резаных ранений. Задержать подозреваемого удалось после того, как в полицию обратился водитель такси, отвозивший его от места убийства к дому.
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