Продюсера столичного цирка задержали за изнасилование

Источник: продюсер цирка «Пилигрим» задержан за изнасилование несовершеннолетних

Продюсер столичного цирка "Пилигрим" 40-летний Петр Луначарский задержан за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"26 сентября от матери девочки 2003 года рождения поступило сообщение о том, что ее ребенок ранее подвергся насильственным действия сексуального характера со стороны Луначарского. В ходе проверки этой информации было установлено, что это не единственный подобный эпизод в биографии продюсера. В 2014 году он совершил аналогичные действия с девочкой 2002 года рождения", — сообщил собеседник агентства.