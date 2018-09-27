Ещё
Продюсера столичного цирка задержали за изнасилование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: продюсер цирка «Пилигрим» задержан за изнасилование несовершеннолетних 

ТАСС 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Продюсер столичного цирка "Пилигрим" 40-летний Петр Луначарский задержан за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"26 сентября от матери девочки 2003 года рождения поступило сообщение о том, что ее ребенок ранее подвергся насильственным действия сексуального характера со стороны Луначарского. В ходе проверки этой информации было установлено, что это не единственный подобный эпизод в биографии продюсера. В 2014 году он совершил аналогичные действия с девочкой 2002 года рождения", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, Луначарский был задержан оперативниками в своей квартире в подмосковном Красногорске. "В отношении него возбуждены два уголовных дела. Оба — по части 4, пункт "б" статьи 132 ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные по отношению к несовершеннолетнему"). Сейчас он арестован", — отметил источник ТАСС.
ТАСС: последние новости
Источник: обвиняемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске сознался в третьем убийстве Дело бывшего вице-губернатора Мурманской области передано в суд Мужчина на улице в Казани избил подростка-инвалида из-за конфликта
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на ситуацию с Бошировым и Чепигой431
Россия Китаю: Не надо было красть наш истребитель315
Сюрприз в платежках ЖКХ и другие события дня15
«Это он, Толя»: земляки опознали в Боширове Чепигу989
Лавров «жестко» поговорил с главой МИД Британии179
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
10:12
Подмосковье погрузилось во тьму
Происшествия Другое
02:38
На Бузову подают заявление в полицию
Шоу-бизнес
08:39
Боширову придумали имя из анекдота
Политика Общество
03:10
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
Общество Политика
00:39
Ил-20 погубила поразительная случайность
Армия Происшествия
03:30
Пока вы спали: Россию попросили остановить
Общество
00:10
В сети появилось видео сгибающегося телефона
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение