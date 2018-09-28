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Продюсер цирка насиловал детей в Москве
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Источник: продюсер цирка «Пилигрим» задержан за изнасилование несовершеннолетних 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Продюсер столичного цирка "Пилигрим" 40-летний Петр Луначарский задержан за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"26 сентября от матери девочки 2003 года рождения поступило сообщение о том, что ее ребенок ранее подвергся насильственным действия сексуального характера со стороны Луначарского. В ходе проверки этой информации было установлено, что это не единственный подобный эпизод в биографии продюсера. В 2014 году он совершил аналогичные действия с девочкой 2002 года рождения", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, Луначарский был задержан оперативниками в своей квартире в подмосковном Красногорске.
"В отношении него возбуждены два уголовных дела. Оба — по части 4, пункт "б" статьи 132 ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные по отношению к несовершеннолетнему"). Сейчас он арестован", — отметил источник ТАСС.
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