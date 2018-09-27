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Молдавских мигрантов нашли убитыми под Москвой
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Молдавских мигрантов нашли убитыми в поле под Москвой 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Неподалеку от деревни Большое Новосурино под Можайском обнаружили тела двух граждан Молдавии. Слегка присыпанные землей, они пролежали в поле около месяца, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
На телах обнаруженных мигрантов эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения. Особенно много колото-резаных ран оказалось в районе груди. По словам источника, одному из мужчин было 42 года, другому — 34. Оба были зарегистрированы в районе Сокольников, но по адресам регистрации их не видели.
В действительности мужчины жили в строительном вагончике в деревне Мышкино неподалеку от подмосковного Можайска. Когда мужчины пропали, их никто не хватился. Пока что остается неизвестным — кто их убил и с какой целью.
«Для проведения судебно-медицинского исследования трупы направлены в морг», — уточнил источник «360».
С места, где нашли тела, никаких вещдоков изъято не было. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия.
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