Молдавских мигрантов нашли убитыми под Москвой

Молдавских мигрантов нашли убитыми в поле под Москвой

Неподалеку от деревни Большое Новосурино под Можайском обнаружили тела двух граждан Молдавии . Слегка присыпанные землей, они пролежали в поле около месяца, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

На телах обнаруженных мигрантов эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения. Особенно много колото-резаных ран оказалось в районе груди. По словам источника, одному из мужчин было 42 года, другому — 34. Оба были зарегистрированы в районе Сокольников, но по адресам регистрации их не видели.

В действительности мужчины жили в строительном вагончике в деревне Мышкино неподалеку от подмосковного Можайска. Когда мужчины пропали, их никто не хватился. Пока что остается неизвестным — кто их убил и с какой целью.

«Для проведения судебно-медицинского исследования трупы направлены в морг», — уточнил источник «360».

С места, где нашли тела, никаких вещдоков изъято не было. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия.