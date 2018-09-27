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Горе-грабители не смогли воспользоваться добычей
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Горе-грабители не смогли воспользоваться добычей 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: www.vesti.ru
В Греции вооруженные налетчики отобрали у инкассаторов чемодан, в котором находилось 70 тысяч евро, но так и не смогли воспользоваться добычей.
Вооруженное нападение было совершено в административной столице острова Эвбея городе Халкида. Подъехавшие на мотоцикле злоумышленники застали врасплох инкассаторов, заправлявших банкноты в банкомат у супермаркета. Пригрозившие жертвам нападения автоматом налетчики отняли у инкассаторов чемодан с деньгами, но позже выбросили его, не сумев воспользоваться похищенной наличностью, передает ТАСС.
Дело в том, что чемодан был оборудован специальной системой защиты, и при попытке вскрытия его без кода запускается механизм, обливающий банкноты специальной краской. Поиски преступников результата пока не дали.
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