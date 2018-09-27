Одесситка устроилась работать в банк и сразу его ограбила

Жительница Одессы похитила из банка 100 тысяч гривен во время стажировки. Полиция задержала девушку и возбудила против нее уголовное дело о краже, сообщает УНИАН

По данным следствия, 24-летняя одесситка устроилась в банк по объявлению. Для звонка в учреждение она использовала новую сим-карту, а на месте представилась другим именем. Собеседование прошло успешно, девушка приступила к стажировке и четыре дня трудилась под наблюдением коллег. Когда на пятый день ей доверили поработать самостоятельно, она присвоила деньги и скрылась.

Отмечается, что злоумышленница уже не раз попадалась на имущественных преступлениях. Она призналась, что краденное пошло на покупку дорогих гаджетов и возвращение долгов.

Девушке грозит лишение свободы от трех до шести лет. Расследование продолжается.