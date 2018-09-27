Пожарному «Зимней вишни» продлили арест

Суд оставил под арестом руководителя операции по тушению «Зимней вишни»

Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника пожарного отряда, работавшего на месте возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина , сообщает ТАСС

Таким образом, суд признал законным продление ему ареста еще на три месяца, отклонив апелляционные жалобы адвокатов.

Андрей Бурсин проходит по делу по статье "халатность". Его обвиняют в игнорировании слов очевидца о наиболее коротком пути к горящему кинозалу на четвертом этаже ТЦ.

Пожарного задержали 7 июля. Следователи считают, что он не организовал управление пожарно-спасательным гарнизоном и не провел разведку пожара. Все это привело к гибели людей.

Трагедия в торговом центре в Кемерове произошла 25 марта этого года. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них — дети.