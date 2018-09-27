Пожарному «Зимней вишни» продлили арест

Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника пожарного отряда, работавшего на месте возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина, сообщает ТАСС.
Таким образом, суд признал законным продление ему ареста еще на три месяца, отклонив апелляционные жалобы адвокатов.
Андрей Бурсин проходит по делу по статье "халатность". Его обвиняют в игнорировании слов очевидца о наиболее коротком пути к горящему кинозалу на четвертом этаже ТЦ.
Пожарного задержали 7 июля. Следователи считают, что он не организовал управление пожарно-спасательным гарнизоном и не провел разведку пожара. Все это привело к гибели людей.
Трагедия в торговом центре в Кемерове произошла 25 марта этого года. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них — дети.