Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский вернулся к работе в ведомстве

"Действительно, я приступаю к работе в Роскомнадзоре, изучаю сейчас информационную повестку и восстанавливаю коммуникации", — сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее адвокат одного из обвиняемых по делу о растрате Елена Вяткина сообщила ТАСС, что следователи изменили меру пресечения на подписку о невыезде всем фигурантам, в том числе Ампелонскому, в связи с тем, что закончилось предварительное следствие по делу. Защита начала ознакомление с материалами дела, которое насчитывает около 80 томов.

Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова . По делу также проходят гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева (ей инкриминируется растрата в особо крупном размере) и еще 15 человек.

Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Ампелонскому в окончательной редакции вменяется два эпизода растраты на сумму около 6 млн рублей.