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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский вернулся к работе в ведомстве
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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский вернулся к работе в ведомстве 

ТАСС + ещё 29 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, обвиняемый в растрате, снова приступил к работе в ведомстве. Об этом он сам сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС.
"Действительно, я приступаю к работе в Роскомнадзоре, изучаю сейчас информационную повестку и восстанавливаю коммуникации", — сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее адвокат одного из обвиняемых по делу о растрате Елена Вяткина сообщила ТАСС, что следователи изменили меру пресечения на подписку о невыезде всем фигурантам, в том числе Ампелонскому, в связи с тем, что закончилось предварительное следствие по делу. Защита начала ознакомление с материалами дела, которое насчитывает около 80 томов.
Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. По делу также проходят гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева (ей инкриминируется растрата в особо крупном размере) и еще 15 человек.
Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Ампелонскому в окончательной редакции вменяется два эпизода растраты на сумму около 6 млн рублей.
Ранее СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал, вину они не признают. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.
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