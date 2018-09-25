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Сын миллионера убил отца ради наследства
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Сын миллионера убил отца ради компании 

Рамблер 1 час назад
Фото: chch.com
Сына главы канадской авиакомпании MillardAir Уэйна Милларда Деллена обвинили в убийство отца. Об этом сообщает BBC News.
Уэйн Миллард умер в собственном доме в 2012 году. Деллен рассказал полиции, что отец страдал от депрессии и алкоголизма, и смерть признали самоубийством.
Компания перешла у Милларду-младшему, которому тогда было 27 лет.
Через полгода Деллена Милларда арестовали по подозрению в убийстве 32-летнего Тима Бозмы. По версии следствия, Бозма разместил объявление о продаже подержанного пикапа, на которое откликнулся Миллард. После того, как они встретились, Бозму больше никто не видел. Его пикап был позже обнаружен возле дома матери Деллена. В салоне нашли следы пороха и кровь Бозмы. Наследнику миллионера предъявили обвинение в убийстве.
После этого полиция заново проверила обстоятельства исчезновения бывшей девушки Деллена Милларда Лауры Бабкок. За несколько дней до ее исчезновения Деллен пообещал своей новой пассии, что Лаура навсегда исчезнет из их жизни.
По версии следователей, Деллен сжег тело Лауры в мусоросжигательной печи, в ней же он избавился от тела Тима Бонзы.
Тогда полиция вновь взялась за выяснение обстоятельств гибели Милларда-старшего. Оказалось, что пистолет, из которого якобы застрелился миллионер, принадлежал его сыну. На оружии нашли ДНК Деллена. Алиби сына миллионера разрушилось после изучения данных мобильного его оператора. Обвинители считают, что он убил отца, поскольку не хотел, чтобы тот не потратил его наследство на новый бизнес.
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