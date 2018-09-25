Крымчанину во Львове подкинули гранату в автомобиль

Во Львове неизвестные бросили гранату в авто крымчанина

Во Львове на улице Трилевского неизвестные разбили окно автомобиля и закинули в салон гранату. Об этом сообщается на сайте местной нацполиции.

"На месте работали эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в автомобиле Ford Mondeo, который принадлежит 44-летнему жителю Крыма, разбито правое боковое окно, а в салоне находится предмет, похожий на гранату Ф-1", — говорится в сообщении украинских силовиков.

Боеприпас был направлен на экспертизу, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".