Ещё
Крымчанину во Львове подкинули гранату в автомобиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Львове неизвестные бросили гранату в авто крымчанина 

РИА Новости Крым + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во Львове на улице Трилевского неизвестные разбили окно автомобиля и закинули в салон гранату. Об этом сообщается на сайте местной нацполиции.
"На месте работали эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в автомобиле Ford Mondeo, который принадлежит 44-летнему жителю Крыма, разбито правое боковое окно, а в салоне находится предмет, похожий на гранату Ф-1", — говорится в сообщении украинских силовиков.
Боеприпас был направлен на экспертизу, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
РИА Новости Крым: последние новости
Крымчанин попытался украсть четыре сухогруза Прибыльный ремонт: в Крыму сантехник вынес из дома хозяина "ювелирку" Из бара в больницу: за мужской поступок крымчанин получил тяжелые травмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доклад о жизни крымчан шокировал ООН566
«123456»: на Украине не смогли защитить ценные данные285
Россиянам раскрыли способ быстрого получения визы в США31
Сын миллионера убил отца ради наследства8
Из-за халатности врачей ветеран потеряла ноги и умерла56
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:08
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске
Шоу-бизнес
03:07
Березин рассказал о завещании Кобзона
Шоу-бизнес
00:21
Во Владивостоке лев прокатился в автомобиле
Общество
04:23
Найдена замена Кобзону
Политика Общество
03:51
Отец Фриске переписал все жилье
Шоу-бизнес Другое
03:58
В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ
Политика
01:33
Раскрыта личная жизнь Боширова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение