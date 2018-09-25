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В Толмачево пассажир угрожал взорвать самолет
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В аэропорту Новосибирска задержан пассажир, угрожавший взорвать самолет 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали в новосибирском аэропорту Толмачево пассажира, летевшего в Баку, который угрожал взорвать самолет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, в настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
"Житель Красноярска, вылетающий рейсом Новосибирск — Баку, был задержан в аэропорту Толмачево. Мужчина требовал пересадить его в бизнес-класс из эконом-класса, бортпроводники отказались это делать. Мужчина стал угрожать, что взорвет самолет", — сказал собеседник агентства.
Салон самолета обследован, никаких взрывных устройств не найдено. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье 207 УКРФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
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