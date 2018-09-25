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Грабитель челябинского магазина взял продавщицу в заложники
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Грабитель челябинского магазина взял продавщицу в заложники 

Вести.Ru 13 часов назад
Фото: Вести.Ru
В минувшее воскресенье, 23 сентября, вечером в один из челябинских магазинов вошел мужчина и потребовал деньги и выпивку, угрожая при этом ножом.
Одна из сотрудниц успела нажать на тревожную кнопку, а грабитель, получив на свои требования отказ, стал громить помещение.
Когда на вызов приехали охранники, мужчина приставил нож к горлу продавщицы и пообещал ее убить. Тем не менее, сотрудникам ЧОП удалось выбить из рук злоумышленника нож и обезвредить его.
Прибывшие полицейские застали разгромленный магазин, перепуганных сотрудниц и задержанного нарушителя, которого тут же передали в руки стражей закона.
Преступник оказался 33-летним мужчиной, отбывшим ранее срок заключения за разбой, в чем он честно признался под видеозапись — на вопрос, зачем пришел в магазин, нарушитель ответил коротко: «Ограбить.»
Сотрудникам магазина была оказана первая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», и преступнику теперь грозит до 10 лет лишения свободы.
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