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Главному борцу с кражами во Внуково отменили приговор
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Главному борцу с кражами во Внуково отменили приговор 

Lenta.ru + ещё 3 13 часов назад
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
Президиум Мосгорсуда отменил обвинительный приговор полицейскому Владимиру Миняеву, осужденному за превышение полномочий при задержании воров в аэропорту Внуково. Об этом во вторник, 25 сентября, рассказали ТАСС в пресс-службе суда.
«Президиум отправил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. При этом мера пресечения в виде содержания под стражей была также отменена сегодняшним решением, Миняев будет освобожден до нового решения суда первой инстанции», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что Миняев не присутствовал на заседании и выходил на связь по видеоконференции из колонии. Он пробыл в исправительном учреждении 11 месяцев.
Оперуполномоченный уголовного розыска Владимир Миняев работал в линейном отделе полиции «Внуково». В 2015 году он раскрыл схему краж багажа пассажиров, по уголовному делу проходили 200 человек. Один из них написал жалобу о том, что Миняев ударил его по голове в ходе задержания и причинил вред здоровью.
По данным «Новой газеты», Миняеву несколько раз предлагали взятки, чтобы он отказался от дела. После отказа его обвинили в превышении должностных полномочий и избиении подозреваемого. В октябре 2017 года Солнцевский районный суд признал его виновным, приговорив к трем годам лишения свободы. Злоумышленники, задержанные Миняевым, получили условные сроки.
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