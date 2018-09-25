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«Компенсация» за экстрасенса дорого обошлась пенсионерке
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«Компенсация» за услуги экстрасенса стоила пенсионерке 800 тысяч рублей 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: Fotolia / fotofrank
Попытка получить компенсацию за некачественные услуги экстрасенса обернулась для 82-летней пенсионерки из Ханты-Мансийского автономного округа потерей 800 тысяч рублей, сообщает во вторник региональное управление МВД.
Как уточняет ведомство, пожилая жительница Сургута обратилась в дежурную часть, заявив, что лишилась крупной суммы после звонка неизвестного, который представился сотрудником финансовой службы судебных взысканий из Москвы. Мужчина сообщил пенсионерке, что ей положена компенсация в размере 1 миллиона рублей за некачественно оказанные в 2016 году услуги экстрасенса. Для получения выплаты необходимо было лишь перевести комиссию.
"Пенсионерка выполнила под диктовку злоумышленника несколько действий возле банкомата, после чего с ее счета были списаны денежные средства. На связь мужчина больше не вышел. В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению данного преступления", — говорится в сообщении УМВД.
Сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело о мошенничестве, добавили в ведомстве.
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