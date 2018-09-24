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В Новгороде главу Роспотребнадзора уличили во взятке
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В Новгороде арестованного главу Роспотребнадзора уличили во взятке мебелью 

РИА Новости + ещё 8 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы возбудили уголовное дело о получении взятки мебелью в отношении главы управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолия Росоловского, ранее арестованного за взятку стоматологическими услугами, сообщает региональное следственное управление.
В июне Росоловский по ходатайству следствия был арестован за взятку стоматологическими услугами на сумму 496 тысяч рублей от директора ООО "Белгранкорм" за общее покровительство.
"В результате проведения следственных действий установлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. По данному факту в отношении регионального руководителя Роспотребнадзора возбуждено ещё одно уголовное дело… По версии следствия, обвиняемый в 2016 году получил от директора одной из организаций Боровичского района взятку за выдачу санитарно-эпидемиологического заключения по проекту… "Обоснование размеров и организация санитарно-защитной зоны полигона твердых бытовых отходов". Взятку он принял в виде мебели на сумму более 70 тысяч рублей", — говорится в сообщении СУСК РФ по Новгородской области.
Как отмечает областное следственное управление, новое дело возбуждено по статье "получение должностным лицом взятки в виде имущества за совершение действий в пользу взяткодателя".
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Следственные органы отрабатывают версию о возможном совершении обвиняемым аналогичных преступлений, информирует СУСК.
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