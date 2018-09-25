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В Москве крупно ограбили безработную
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Неизвестный украл более 2 млн рублей из квартиры на севере Москвы 

ТАСС + ещё 4 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный обокрал безработную москвичку на сумму более 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"24 сентября в полицию поступило сообщение о краже из квартиры, расположенной на улице Лавочкина. Сотрудники МВД прибыли на место происшествия и обнаружили, что неизвестный, взломав замок входной двери, проник в квартиру, принадлежащую безработной женщине 1983 года рождения, и вынес оттуда 1 млн 296 тыс. 900 рублей наличными, а также ювелирные изделия на сумму 835 тыс. рублей", — сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").
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