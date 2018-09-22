В Петербурге подростки чуть не сожгли пятиклассника

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят расследование в отношении двух подростков, которые подожгли другого подростка, используя горючую жидкость, передают «Невские новости».

Инцидент произошел 21 сентября в одной из школ Приморского района.

Мальчика, который страдает ДЦП, но может ходить в обычную школу, двое старшеклассника со спины облили горючей жидкостью и подожгли.

Ребенок успел скинуть вспыхнувший рюкзак и, к счастью, не пострадал.

Мать пострадавшего подростка обратилась в полицию и вскоре выяснилось, что это не первый случай, когда школьники издеваются над мальчиком.

Оказалось, что 9 сентября старшие ребята ударили его электрошокером.

Тогда вмешались прохожие и отобрали электрошокер у хулиганов.