В Петербурге подростки чуть не сожгли пятиклассника 

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят расследование в отношении двух подростков, которые подожгли другого подростка, используя горючую жидкость, передают «Невские новости».
Инцидент произошел 21 сентября в одной из школ Приморского района.
Мальчика, который страдает ДЦП, но может ходить в обычную школу, двое старшеклассника со спины облили горючей жидкостью и подожгли.
Ребенок успел скинуть вспыхнувший рюкзак и, к счастью, не пострадал.
Мать пострадавшего подростка обратилась в полицию и вскоре выяснилось, что это не первый случай, когда школьники издеваются над мальчиком.
Оказалось, что 9 сентября старшие ребята ударили его электрошокером.
Тогда вмешались прохожие и отобрали электрошокер у хулиганов.
Материалы по делу направлены в главное следственной управление СК РФ по Петербургу., рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.