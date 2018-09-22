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Сто шуб украли из магазина в центре Москвы
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Сто шуб украли из магазина в центре Москвы 

Lenta.ru + ещё 5 22 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Неизвестные злоумышленники украли сто шуб на общую сумму 20 миллионов рублей из магазина в столичном районе Якиманка. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу.
ЧП произошло 20 сентября. Грабители разбили стеклянную дверь в магазине, который находится на первом этаже дома 13 по Ленинскому проспекту, забрали сто шуб и скрылись.
«Материальный ущерб составил около 20 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража"», — сообщили в столичном главке.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что на грабителях были медицинские маски. Похищенные шубы преступники загрузили в багажник джипа.
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