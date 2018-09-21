Американец отсидел в тюрьме 27 лет по ошибке

Американец отсидел в тюрьме 27 лет за преступление, которого не совершал

США выпустили на свободу американца Валентино Диксона, который отсидел в тюрьме двадцать семь лет за преступление, которого не совершал. Об этом сообщает журнал Golfworld.

Двадцать семь лет назад Валентино просто пришел на вечеринку, где возникла драка и прозвучали выстрелы из пистолета. Как заявлял мужчина, в столкновении он участия не принимал и уехал с места инцидента. Кроме того, он даже не знал, что тогда погиб семнадцатилетний подросток.

Как рассказала изданию мать Диксона, они узнали о том, что полиция ищет ее сына, от друзей. Спустя некоторое время к ним в дом приехало много полицейских, которые арестовали мужчину.

Валентино был раньше судим за хранение наркотиков, а пистолет, из которого произвели фатальные выстрелы, также принадлежал ему. Однако свидетели не могли точно сказать, кто стрелял из пистолета. Но, тем не менее, Диксона признали виновным в преступлении и посадили в тюрьму на 39 лет.

Диксон отсидел две трети от срока, пока нашлись волонтеры, студенты юридического университета, которые заново провели расследование и опросили всех свидетелей. Они вычислили, что в тот вечер из пистолета стрелял некий Ламар Скотт, также отбывающий наказание в тюрьме за другое преступление. Во время допроса мужчина признался, что именно он застрелил подростка двадцать семь лет назад. После этого результаты расследования передали в правоохранительные органы , которые, в итоге, приняли решение выпустить Диксона на свободу.

После освобождения мужчина признался, что не планирует искать людей, которые неверно осудили его, а хочет насладиться общением с семьей и друзьями, а также развивать талант художника. За двадцать семь лет у него выросла дочь, и родились двое внуков.