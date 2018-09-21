Ещё
Американец отсидел в тюрьме 27 лет по ошибке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американец отсидел в тюрьме 27 лет за преступление, которого не совершал 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В США выпустили на свободу американца Валентино Диксона, который отсидел в тюрьме двадцать семь лет за преступление, которого не совершал. Об этом сообщает журнал Golfworld.
Двадцать семь лет назад Валентино просто пришел на вечеринку, где возникла драка и прозвучали выстрелы из пистолета. Как заявлял мужчина, в столкновении он участия не принимал и уехал с места инцидента. Кроме того, он даже не знал, что тогда погиб семнадцатилетний подросток.
Как рассказала изданию мать Диксона, они узнали о том, что полиция ищет ее сына, от друзей. Спустя некоторое время к ним в дом приехало много полицейских, которые арестовали мужчину.
Валентино был раньше судим за хранение наркотиков, а пистолет, из которого произвели фатальные выстрелы, также принадлежал ему. Однако свидетели не могли точно сказать, кто стрелял из пистолета. Но, тем не менее, Диксона признали виновным в преступлении и посадили в тюрьму на 39 лет.
Диксон отсидел две трети от срока, пока нашлись волонтеры, студенты юридического университета, которые заново провели расследование и опросили всех свидетелей. Они вычислили, что в тот вечер из пистолета стрелял некий Ламар Скотт, также отбывающий наказание в тюрьме за другое преступление. Во время допроса мужчина признался, что именно он застрелил подростка двадцать семь лет назад. После этого результаты расследования передали в правоохранительные органы, которые, в итоге, приняли решение выпустить Диксона на свободу.
После освобождения мужчина признался, что не планирует искать людей, которые неверно осудили его, а хочет насладиться общением с семьей и друзьями, а также развивать талант художника. За двадцать семь лет у него выросла дочь, и родились двое внуков.
Последние новости
США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию Польша в противостоянии с Россией "дошла до исступления" Хорватские СМИ рассказали, как российская армия стала "продвинутой"
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель публично оскорбила Мэй353
США заявили о «божественном» оружии России224
«Кому он молится?»: Порошенко разозлил украинцев336
Садальский раскрыл страшную зависимость Пугачевой25
Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании296
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
00:28
Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок
Происшествия
04:22
Киргизской певице угрожают после откровенного клипа
В мире СНГ
03:36
Южная Осетия поставила ультиматум Грузии
В мире
01:26
«Дамы окружили Путина и не выпускают»
Политика
00:56
Израиль сделал заявление по сбитому Ил-20
В мире
02:50
«Отравленных Путиным» назвали проституткой и наркоторговцем
Происшествия
01:24
Турист решил справить нужду в гейзер и поплатился
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение