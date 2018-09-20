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Суд оставил под арестом экс-главу компании-собственника «Зимней вишни»
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Суд оставил под арестом экс-главу компании-собственника «Зимней вишни» 

Авторадио + ещё 1 1 час назад
Суд в Кемерове не удовлетворил апелляционную жалобу бывшего гендиректора компании — владельца ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой и оставил её под арестом, сообщает РИА «Новости». Богданова пробудет под стражей до 24 ноября. По версии следствия, она приняла решение об увеличении площадей ТЦ, проводила перепланировки ради прибыли. Это усложнило эвакуацию людей во время пожара. Он произошел в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. В результате погибли 60 человек. Фигурантами уголовного дела являются 12 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.
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