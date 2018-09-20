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В США четыре человека ранили при стрельбе в здании суда
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В США четыре человека ранили при стрельбе в здании суда 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Четыре человека, включая полицейского, получили в среду ранения при стрельбе в суде в городе Мейсонтаун, нападавший убит, сообщила полиция штата Пенсильвания.
Стрелявший вошел в здание суд округа Файэтт и открыл стрельбу из пистолета, ранив двух мужчин и женщину. Нападавший был ликвидирован ответным огнем полицейского, который также был ранен в перестрелке.
В момент стрельбы суд проводил заседание, на день были запланированы слушания по нескольким десяткам дел. Стрелявший был ответчиком по одному из дел — о домашнем насилии, сообщает газета Pittsburgh Post-Gazette.
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