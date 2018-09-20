Экс-директора компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня» оставили под арестом еще на 3 месяца

Кемеровский областной суд оставил под арестом еще на три месяца бывшего генерального директора Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТЦ «Зимняя вишня») Юлию Богданову . Она обвиняется по уголовному делу о пожаре в торговом центре, унесшем жизни 60 человек 25 марта текущего года.

Было принято решение оставить без изменения постановление Центрального районного суда Кемерова от 22 августа 2018 года в отношении Юлии Богдановой, а ее апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

Таким образом, срок содержания под стражей Юлии Богдановой был продлен уже в третий раз, передает ТАСС

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове были арестованы 12 обвиняемых.

По делу назначено 334 экспертизы (в том числе молекулярные, генетические, строительные и бухгалтерские). Срок предварительного следствия продлили до 25 декабря.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта текущего года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были расположены кинозалы, и где в выходной день было много детей. В результате трагедии 60 человек (в том числе 37 детей) погибли.