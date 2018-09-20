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В США неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых
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В США неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых 

Газета.Ru + ещё 12 45 минут назад
В результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Пенсильвания в городе Уэст-Честер погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия после прибытия скорой помощи и полиции. В настоящее время он остается на свободе.
Мотивы стрелявшего в данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что во Флориде произошла стрельба на турнире по видеоиграм. В результате инцидента четыре человека погибли, более 10 получили ранения.
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