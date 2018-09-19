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Полиция в США проверяет сообщения о стрельбе в городе Миддлтон
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Полиция в США проверяет сообщения о стрельбе в городе Миддлтон 

RT на русском 52 минуты назад
Об этом сообщает ABC News.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших не поступала.
13 сентября в американском штате Калифорния мужчина застрелил пять человек и покончил с собой.
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