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Неизвестный открыл стрельбу в Москве
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Неизвестный открыл стрельбу на юге Москвы 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный ранил человека в столичном районе Нагатино-Садовники и скрылся с места происшествия на автомобиле, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Поступило сообщение о стрельбе на пересечении Хлебозаводского проезда и Каширского шоссе. В результате есть раненый. Устроивший стрельбу мужчина скрылся на Mercedes", — рассказал источник.
В настоящее время на месте происшествия работает полиция, ведутся мероприятия для розыска и задержания подозреваемого.
16 сентября на севере Москвы в результате конфликта со стрельбой пострадали два человека.
В районе Западное Дегунино между неизвестными произошел конфликт, в результате один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия.
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