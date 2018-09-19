Полиция задержала мужчину по подозрению в разбое и ранении человека в Чертаново Центральном

«По предварительной информации, в районе Чертаново Центральное мужчина совершил разбойное нападение на фирму и ранил человека из огнестрельного оружия, после чего скрылся на автомобиле Mitsubishi Pajero. Для розыска иномарки в городе объявлялся план «Перехват», машина была остановлена, а подозреваемый — задержан», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили Агентству «Москва», что подозреваемый устроил стрельбу около 15:00 на ул. Красного Маяка.

«Мужчина открыл огонь из, предположительно, травматического пистолета. В результате был ранен другой мужчина, а подозреваемый скрылся. В рамках плана «Перехват» автомобиль был задержан. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в полиции.