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Полиция задержала мужчину по подозрению в разбое и ранении человека в Чертаново Центральном
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Полиция задержала мужчину по подозрению в разбое и ранении человека в Чертаново Центральном 

Агентство «Москва» + ещё 1 4 часа назад
Столичная полиция в рамках плана «Перехват» остановила машину с подозреваемым в совершении разбойного нападения с пострадавшим в районе Чертаново Центральное, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, в районе Чертаново Центральное мужчина совершил разбойное нападение на фирму и ранил человека из огнестрельного оружия, после чего скрылся на автомобиле Mitsubishi Pajero. Для розыска иномарки в городе объявлялся план «Перехват», машина была остановлена, а подозреваемый — задержан», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили Агентству «Москва», что подозреваемый устроил стрельбу около 15:00 на ул. Красного Маяка.
«Мужчина открыл огонь из, предположительно, травматического пистолета. В результате был ранен другой мужчина, а подозреваемый скрылся. В рамках плана «Перехват» автомобиль был задержан. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в полиции.
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