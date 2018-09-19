Пассажир авиарейса Москва-Владивосток матерился и угрожал экипажу

По ее словам, в дежурную часть аэропорта Владивостока поступило сообщение об агрессивном пассажире на борту самолета рейса Москва-Владивосток, который угрожает физической расправой бортпроводникам и пассажирам, а также нецензурно выражается.

"По прибытии авиалайнера в аэропорт назначения 32-летний пассажир — житель Приморского края — задержан полицейскими", — сказала она.

Кроме того, региональное управление МВД России на транспорте организовало проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.