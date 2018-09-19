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Пассажир авиарейса Москва-Владивосток матерился и угрожал экипажу
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Пассажир авиарейса Москва-Владивосток матерился и угрожал экипажу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Полицейские во Владивостоке задержали мужчину, который угрожал расправой бортпроводникам и пассажирам самолета, летевшего из Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в дежурную часть аэропорта Владивостока поступило сообщение об агрессивном пассажире на борту самолета рейса Москва-Владивосток, который угрожает физической расправой бортпроводникам и пассажирам, а также нецензурно выражается.
"По прибытии авиалайнера в аэропорт назначения 32-летний пассажир — житель Приморского края — задержан полицейскими", — сказала она.
Кроме того, региональное управление МВД России на транспорте организовало проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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