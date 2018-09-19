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Жителя Новосибирской области будут судить за гибель пяти детей при пожаре
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Жителя Новосибирской области будут судить за гибель пяти детей при пожаре 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Житель Новосибирской области предстанет перед судом по делу о гибели пяти детей при пожаре, сообщается на сайте СК РФ.
При пожаре в частном трехквартирном доме в поселке Степной Новосибирской области ранним утром 3 декабря 2017 года погибли пять детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Их старший брат ночевал в этот момент у бабушки. Дети после смерти матери воспитывались отцом, которому во время пожара удалось покинуть горящий дом. Его с ожогами доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», которое соединили в одно производство с делом об истязании. Также СК РФ завел дело по статье «Халатность» в отношении сотрудника опеки и попечительства Искитимского района.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Следствие считает, что мужчина ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию детей, применял к детям физическое насилие и избивал. Отмечается, что подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения во время пожара, не предпринял мер, чтобы спасти детей.
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