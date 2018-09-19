Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»

Бандитская Россия 2.0: вернется ли страна в «лихие 90-е»

Обстановка, в которой пребывает Россия сегодня, все больше напоминает первые годы после распада СССР, с их полным беззаконием и правом сильного.

Рецидивы 90-х начинают проростать то тут, то там подобно сорнякам. Сегодня это выражается в возвращении рэкета, черного коллекторства и других прелестей Дикого Поля. По крайней мере, такую невеселую картину рисуют в своей публикации «Известия» , рассказывая о том, как набирают обороты похищения должников, а также «внутривидовые» разборки между членами организованных преступных группировок, и в первую очередь этнических.

Бить или не бить

Михаил Орский, хорошо знающий жизнь криминального мира (и даже написавший об этом роман «Путь русского гангстера»), рассказал «Ридусу» , что очень часто иного способа вернуть долги просто не существует.

Не надо изображать должников как таких божьих одуванчиков. Очень часто они — голимые шельмецы, голимые фуфлометы, и пока их бить не начнешь, хрен заставишь долги отдать, — делится Орский опытом знакомых ему бригад.

Он согласен с наблюдением «Известий», что этнические ОПГ «из всем известной республики» в самом деле прибрали к рукам подобный «бизнес» в Москве

Это связано с тем, что эта публика в отличие от русской братвы, получает поддержку со стороны своего официального руководства. Вот сейчас на востоке Москвы нарисовался смотрящий за четырьмя районами. Его спрашивают: кто тебя таковым поставил, ты с братвой вообще советовался? Я предвижу, что его будут в лучшем случае игнорить, а в худшем — он плохо кончит, — предполагает Орский.

По словам Орского, это совсем не новое явление, и кавказские ОПГ никуда из Москвы не пропадали и ранее, специализируясь на рэкете мигрантов из Центральной Азии.

Году так в 2005-м, властям понадобилось выселить общину кавказцев, самозахватом заселившуюся в одну пятиэтажку. И полиция обратилась за помощью к нам. Мы забили с этими кавказцами стрелку, кого-то расстреляли из травматов, кого-то избили, как собак, в том числе какого-то чемпиона по борьбе без правил воткнули головой в асфальт, — вспоминает он дела давно минувших дней.

Как вскоре выяснилось, среди пришедших на разборку кавказцев оказалось трое кадровых сотрудников УВД этой республики, и из-за этого «случился обалденный кипеж», говорит Орский.

Вместо того, чтобы дать нам медали «За оборону Москвы», на нас еще и наехали. Что же это получается? Их мусора с ними на стрелки ездят, а нашли мусора нас же ловят, — объясняет он возможную причину, почему кавказские ОПГ ощущают себя в столице России как рыба в своей тарелке.

ККК: Креативно-криминальное коллекторство

Руководитель газеты (сейчас закрывшейся) «Столичный криминал» Эрик Котляр рассказал «Ридусу», что разрастание «черного коллекторства» является прямым следствием денежно-кредитной политики ЦБ РФ

Криминальные структуры очень гибкие. Они быстро и, я бы сказал, креативно реагируют на все изменения в экономике. И политика ЦБ, которая фактически поощряет существование микро-финансовых организаций, дает таким структурам огромное поле деятельности, — говорит он.

По словам Котляра, криминальные структуры очень «конгруэнтно» повторяют структуры государственные (вплоть до того, что сходки криминальных авторитетов именуются «заседаниями Политбюро»). Соответственно, если возникает черный рынок кредитования (те самые МФО), то вместе с ним возникают и «черные» должники и, логично, «черные» коллекторы.

В отличие от легальных коллекторских агентств, которые в своей деятельности ограничены жесткими рамками — например, не имеют права даже звонить должнику после 22-х часов, не говоря уже про пытки апельсинами, — их криминальные коллеги ничем таким не скованы.

Сейчас уже сам Центробанк бьет тревогу из-за масштабов, которые приобрело нелегальное коллекторство, и пытается заниматься собственной оперативной финансовой разведкой.

В июне этого года Эльвира Набиуллина докладывала в Госдуме , что ЦБ пытается внедрять элементы финансовой разведки из-за недостоверности отчетности и отсутствия адекватной оценки работы коммерческих финансовых институтов.