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Житель Нестерова из мести сжег павильон, который до этого обворовал
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Житель Нестерова из мести сжег павильон, который до этого обворовал 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Если раньше ему был назначен условный срок, то теперь грозит реальный — до 5 лет лишения свободы, сообщает региональное управление МВД.
В полицию о поджоге сообщил 55-летний местный житель — от огня пострадал его передвижной павильон. Факт поджога, а не самопроизвольного возгорания подтвердили эксперты.
После сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за кражу из этого же павильона 25-летний местный житель. Он, по предварительным данным, был не согласен с суммой ущерба, которую с него потребовал пострадавший.
Павильон он поджог, залив в вентиляционное отверстие горючую жидкость.
Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».
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