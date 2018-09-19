Ещё
СК возбудил дело об угрозе теракта на борту самолета Москва-Владивосток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил дело об угрозе теракта на борту самолета Москва-Владивосток 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту угрозы совершения теракта на борту самолета, следовавшего рейсом из Москвы во Владивосток, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным следователей, устроить теракт угрожал директор одной из московских рекламных компаний.
"Во время полета высказывал угрозы в адрес членов экипажа, а также угрожал взорвать самолет", — рассказали в ведомстве.
Также сообщается, что мужчина ударил бортпроводника, пытавшегося помешать пассажиру. Как отметили следователи, даже по прибытии в отделение полиции он «продолжил буянить».
"Уголовное дело об угрозе совершения террористического акта на борту самолета возбуждено в отношении 32-летнего пассажира рейса Москва-Владивосток… Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СК.
Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал пересадить его в бизнес-класс.
Ранее стало известно, что следователи возбудили дело после дебоша в самолете Москва-Душанбе.
Газета.Ru: последние новости
Неизвестный открыл стрельбу на юге Москвы В Петербурге проверят школу, где учительница назвала детей "бедными" и "тупыми" Суд арестовал 200 млн рублей обвиняемого по делу НПО Лавочкина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20188
В Нальчике начались беспорядки419
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины258
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга51
Россияне продолжили вымирать232
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение