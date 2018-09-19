СК возбудил дело об угрозе теракта на борту самолета Москва-Владивосток

По данным следователей, устроить теракт угрожал директор одной из московских рекламных компаний.

"Во время полета высказывал угрозы в адрес членов экипажа, а также угрожал взорвать самолет", — рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что мужчина ударил бортпроводника, пытавшегося помешать пассажиру. Как отметили следователи, даже по прибытии в отделение полиции он «продолжил буянить».

"Уголовное дело об угрозе совершения террористического акта на борту самолета возбуждено в отношении 32-летнего пассажира рейса Москва-Владивосток… Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СК.

Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал пересадить его в бизнес-класс.

Ранее стало известно, что следователи возбудили дело после дебоша в самолете Москва-Душанбе.