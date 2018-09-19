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Курский студент дал взятку следователю, чтобы помочь отцу
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Курский студент дал взятку следователю, чтобы помочь отцу 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В результате молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов
21-летний студент курского вуза признан виновным в покушении на дачу взятки. Как было установлено, в производстве следственного органа находилось уголовное дело в отношении курянина, который обвинялся в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Сын злоумышленника решил помочь отцу и предложил взятку — 15 тыс. руб., за якобы объективное расследование уголовного дела, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. В результате молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд назначил ему штраф в 150 тыс. руб. Предмет взятки — 15 тыс. руб. конфискован в доход государства.
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