Курский студент дал взятку следователю, чтобы помочь отцу

В результате молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов

21-летний студент курского вуза признан виновным в покушении на дачу взятки. Как было установлено, в производстве следственного органа находилось уголовное дело в отношении курянина, который обвинялся в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД . Сын злоумышленника решил помочь отцу и предложил взятку — 15 тыс. руб., за якобы объективное расследование уголовного дела, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры . В результате молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд назначил ему штраф в 150 тыс. руб. Предмет взятки — 15 тыс. руб. конфискован в доход государства.