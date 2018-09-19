Ректор краснодарского института подозревается в халатности

По версии следствия, в апреле 2017 года женщина заключила госконтракт на аренду нежилой территории для проведения мероприятия в Краснодаре. Ректор «необоснованно оплатила аренду открытой парковки площадью более 6,8 тыс. кв. м, цена сделки была завышена». По данным СК, она нанесла ущерб государству в размере свыше 34,3 млн рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ректора ГБОУ ДПО Краснодарского края Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования. Она подозревается в халатности с причинением особо крупного ущерба", — говорится в сообщении.