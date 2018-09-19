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Мужчина убил возлюбленную и ее мать
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Житель Архангельска пойдет под суд за убийство возлюбленной и ее матери 

РИА Новости + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Архангельской области передали в суд уголовное дело против жителя Архангельска, который обвиняется в убийстве 18-летней возлюбленной, а также ее матери, пытавшейся защитить девушку, сообщается на сайте регионального СУ СКР.
Следователи установили, что 1 августа прошлого года вечером 24-летний архангелогородец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на балконе квартиры из чувства личной неприязни и ревности к 18-летней подруге угрожал ей убийством, схватив руками за шею и перегнув девушку через перила балкона. После этого девушка с ним рассталась.
Однако через несколько дней утром мужчина, также будучи пьяным, пришел к дому, где жила его возлюбленная вместе с семьей. "Дождавшись потерпевшую на лестничной площадке, в ходе произошедшего конфликта нанес ей не менее 14 ножевых ранений. На крики потерпевшей из квартиры выбежала ее 36-летняя мать, которая попыталась его остановить, закрывая дочь своим телом", — рассказали следователи.
Обвиняемый нанес женщине несколько ножевых ранений, после чего продолжил наносить удары ножом 18-летней девушке, затем скрылся. От полученных травм обе женщины скончались на месте преступления.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям "угроза убийством" и "убийство двух лиц, в том числе одного из них — с целью облегчить совершение другого преступления". В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что хотел вернуть расположение возлюбленной, которая не захотела возобновлять с ним отношения.
Мужчина был заключен под стражу, дело направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.
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