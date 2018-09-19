СК в Подольске начал проверку после обнаружения в кустах трупа умершей 15 дней назад женщины 

Следствие устанавливает обстоятельства смерти женщины, тело которой обнаружили в Подольском районе Московской области, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.
«Во вторник, 18 сентября, в Подольске около одного из домов по ул. Полевая в кустах без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело неизвестной женщины, давность наступления смерти которой около 14 суток. По данному факту следственным отделом по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — рассказали в ведомстве.
Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления причин и обстоятельств смерти женщины, также устанавливается ее личность. В рамках проверки назначена судебно-медицинское исследование тела погибшей.