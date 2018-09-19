Дело об угрозе теракта заведено на авиадебошира из Москвы 

По факту угрозы совершения теракта на борту самолета, следовавшего рейсом из Москвы во Владивосток, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего пассажира.
Следствием установлено, что директор одной из московских рекламных компаний угрожал устроить теракт.
«Во время полета высказывал угрозы в адрес членов экипажа, а также угрожал взорвать самолет», — приводит Агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы ведомства.
Известно также, что дебошир ударил бортпроводника, пытавшегося его утихомирить.
По одной из версий, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал пересадить его в бизнес-класс.
Даже в аэропорту Владивостока, где москвича доставили в отделении полиции, он продолжил вести себя агрессивно, отмечает РЕН ТВ.
Ранее самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Москва — Душанбе, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за драки пассажиров на борту. Один из дебоширов начал кричать, что у него в самолете есть бомба.