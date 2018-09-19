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Душевнобольной житель высотки на Кудринской площади подвергал сексуальному насилию малолетнюю племянницу
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Душевнобольной житель высотки на Кудринской площади подвергал сексуальному насилию малолетнюю племянницу 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Следователи возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетним после жалобы москвича на душевнобольного брата. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в полицию обратился житель столицы, проживающий в высотке на Кудринской площади. «Мужчина сообщил, что его брат 1986 г. рождения с мая по сентябрь текущего года в квартире по указанному адресу подвергал сексуальному насилию свою племянницу 2015 г. рождения. Родственник заявителя изобличен в совершении этих преступлений», — сказал источник.
Он добавил, что на данный момент подозреваемый проходит лечение в столичной психиатрической больнице. Во вторник, 18 сентября, в отношении него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка, не достигнувшего 14-летнего возраста.
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